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حسن وعطية: تلازم التنفيذ والرقابة لمناعة صحية وعدالة مجتمعية

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:56
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عقد اجتماع في التفتيش المركزي  مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن ومستشاره الدكتور محمود زلزلي لتقييم وبحث شؤون عملية التلقيح الوطنية بكافة جوانبها. وقد قدّم خلال الاجتماع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عرضا مفصّلا لكيفية ادارة النظام الخاص بمنصّة  Impact، وآلية سير العمل الرقابي والانظمة والمعايير المتّبعة لحماية بيانات المواطنين، بالاضافة الى المواكبة اليومية لعملية التلقيح الوطنية من قبل المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية، والتي يؤمنها فريق عمل المنصة وتتضمّن تطويرا وتحديثا متتابعا للانظمة الرقمية المعتمدة.
كما عرض الجانبان رؤيتهما لكيفية التسريع في عملية التلقيح خاصة وبعد استقدام اعداد مزيدة من اللقاحات مع توسيع مروحة التلقيح من خلال آليات جديدة توفّر توزيع اللقاح وتستهدف الفئات العمرية كافة، للاستفادة القصوى من اللقاحات المتوفرة حاليا بعد قيام وزارة الصحة بتنظيم ماراتونات والتوجّه نحو المحافظات اللبنانية كافة. كما تمّ التطرّق الى موضوع تفعيل استمارة الوافدين الى مطار بيروت خاصة بعد انخفاض اعداد الاصابات المحلية جراء عملية تلقيح قسم كبير من المواطنين الى جانب اصابة قسم من المواطنين بالفيروس وتكوينهم مناعة وقتية.
يحرص التفتيش المركزي مع وزارة الصحة على انتظام جميع الاليات المعتمدة في تنفيذ عملية التلقيح في المنصة المعلوماتية بشكل يساهم في تحسين التقييم والتدقيق من جهة التفتيش المركزي واتخاذ القرارات المناسبة من جهة وزارة الصحة، كل ذلك تحقيقا للمناعة الصحية والعدالة المجتمعية في ايصال الخدمة العامة لكل فرد بأقل تكليف، الامر الذي سيساعد في استعادة الثقة بين المواطن والادارة اللبنانية.
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