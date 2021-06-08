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مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:20
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