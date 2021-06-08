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كرامي عن تسويق نفسه لرئاسة الحكومة: هناك رئيس حكومة مكلف نتمنى له التوفيق

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:26
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مكتب الاعلام في الرئاسة: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه
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