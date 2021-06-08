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نصرالله: الفلسطينيون في غزة والقدس والضفة والداخل في 48 مصممون على حماية القدس والمقدسات ويبقى على الأمة أن تتحمل مسؤولياتها

Lebanon 24
08-06-2021 | 11:10
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