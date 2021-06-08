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نصرالله: نحن كـ"حزب الله" سنذهب إلى إيران وسنتفاوض مع الحكومة هناك لشراء بواخر مازوت وبنزين واستقدامها إلى مرفأ بيروت وليتفضل أي أحد على منعنا من إدخال تلك المواد لخدمة ناسنا

Lebanon 24
08-06-2021 | 11:44
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