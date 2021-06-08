نصرالله: نحن كـ"حزب الله" سنذهب إلى إيران وسنتفاوض مع الحكومة هناك لشراء بواخر مازوت وبنزين واستقدامها إلى مرفأ بيروت وليتفضل أي أحد على منعنا من إدخال تلك المواد لخدمة ناسنا

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