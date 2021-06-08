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بلينكن: نعمل على عدم وصول المساعدات لحماس والجهاد الإسلامي أو أي جماعة إرهابية أخرى تعهدت بتدمير إسرائيل

Lebanon 24
08-06-2021 | 12:39
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