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أخبار عاجلة
الحكومة الإسرائيلية تسمح بإجراء مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء المقبل بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة والمنظمين
Lebanon 24
08-06-2021
|
15:11
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