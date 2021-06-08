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روسيا اليوم: فيضانات مفاجئة تجتاح العاصمة الإيطالية روما وعدة مدن بعد عاصفة عاتية وتغرق الشوارع وتحاصر مئات الأشخاص والمركبات

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:20
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