بري أبرق لرئيس الحكومة العراقية: يد الخير ابدا لا تنثني وفعل العراق وفعل أبنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق لقوله تعالى "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ"

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