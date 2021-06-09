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العفو الدولية: إغلاق إسرائيل مؤسسة لجان العمل الصحي له تداعيات كارثية على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:35
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