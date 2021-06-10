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التحالف العربي: لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية في محيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الأخيرة

Lebanon 24
10-06-2021 | 05:58
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