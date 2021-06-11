أخبار عاجلة

دياب: تألفت حكومتي من وزراء تكنوقراط وبدأنا عمليّة الإصلاح غير أنّ انفجار مرفأ بيروت شكّلَ نقطة تحوّلٍ فتقدّمتُ باستقالة الحكومة

Lebanon 24
11-06-2021 | 06:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت: طلبنا من الحكومة اعلان 4 آب يوم حداد وطني ومعيب ان يتم تجاهل مطلبنا حتى الان
lebanon 24
11/06/2021 14:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب: ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء وأنا لا اتدخل بالقضاء
lebanon 24
11/06/2021 14:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطلع من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على المشاريع التي ينفذها البرنامج لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وبرنامج مساعدة النازحين السوريين في لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم
lebanon 24
11/06/2021 14:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اجتماعهم أمس بالقاضي البيطار.. اهالي شهداء انفجار المرفأ يلتقون دياب
lebanon 24
11/06/2021 14:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2021-06-11
06:56 | 2021-06-11
06:49 | 2021-06-11
06:34 | 2021-06-11
06:33 | 2021-06-11
06:24 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website