دياب: تألفت حكومتي من وزراء تكنوقراط وبدأنا عمليّة الإصلاح غير أنّ انفجار مرفأ بيروت شكّلَ نقطة تحوّلٍ فتقدّمتُ باستقالة الحكومة

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