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اردوغان: سنواصل بذل جهودنا لضمان مستقبل مشرق لسوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية

Lebanon 24
11-06-2021 | 08:57
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