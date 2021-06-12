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أخبار عاجلة
"سي إن إن": نقل أكثر من 12 شخصا للمستشفى بعد إطلاق نار بوسط مدينة أوستن الأميركية
Lebanon 24
12-06-2021
|
05:18
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