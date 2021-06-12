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وزارة الحج والعمرة السعودية: الحج هذا العام سيقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بسبب تداعيات كورونا (الشرق)

Lebanon 24
12-06-2021 | 06:03
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