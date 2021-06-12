الحريري من دار الفتوى: البلد اقتصاديا واجتماعيا يتدهور وعيني وعين المفتي دريان على البلد وهذا ما يهمنا وهذا فحوى الحديث الذي دار داخل المجلس و"منرجع منحكي"

Lebanon 24