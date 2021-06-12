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"الجزيرة" عن مصدر أمني أفغاني: مقتل 18 من القوات الأفغانية وإصابة 22 في اشتباكات مع مسلحي طالبان في ولاية غور غربي البلاد

Lebanon 24
12-06-2021 | 06:57
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