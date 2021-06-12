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وزير الصحة السعودي: تفاوت إعطاء اللقاح عالميا وظهور متحورات جديدة أدى إلى اقتصار الحج على المقيمين

Lebanon 24
12-06-2021 | 15:13
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