بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: هناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية وهناك لامبالاة وعدم اكتراث وتخبّط عشوائيّ لدى المتحكمين برقاب اللبنانيين

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