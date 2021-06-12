أخبار عاجلة

بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لن نسمح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تحت أيّ حجّة ونؤكد دعم الحريري

Lebanon 24
12-06-2021 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"لن نسمح بالمس بصلاحيات الرئيس المكلف".. المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى: ندعم الحريري
lebanon 24
12/06/2021 16:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: يهيّئون الأجواء لإثارة النعرات المذهبية والطائفية ما يعرّض لبنان للفوضى والبلد يتحوّل إلى عصر الجاهليّة
lebanon 24
12/06/2021 16:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: هناك من يدفع الأزمة إلى الهاوية وهناك لامبالاة وعدم اكتراث وتخبّط عشوائيّ لدى المتحكمين برقاب اللبنانيين
lebanon 24
12/06/2021 16:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري سيلتقي عصراً رؤساء الحكومات السابقين بعد أن شارك في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي ووضعه في أجواء مسار التأليف
lebanon 24
12/06/2021 16:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:00 | 2021-06-12
08:41 | 2021-06-12
08:38 | 2021-06-12
08:26 | 2021-06-12
08:19 | 2021-06-12
08:12 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website