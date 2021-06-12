لا لقاءات جديدة بين الثنائي الشيعي وباسيل لأن لا تقدم حصل على مدى لقاءين سابقين وباسيل متمسّك بشروطه ولا تجاوب مع مسعى الخليلين لحل العقد (الجديد)

Lebanon 24