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السفير السعودي باليمن: من المهم أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار

Lebanon 24
12-06-2021 | 11:15
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الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نأمل أن نوفّق في هذه المهمة وندعو الجميع لإعلاء المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية وغيرها
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12/06/2021 21:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/06/2021 21:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في دردشة مع الصحافيين: المملكة تعتبر ان التصاريح التي صدرت عن وزير الخارجية لا تعبر عن موقف الشعب اللبناني ، وما حصل اليوزم من تضامن في السفارة اكبر دليل على ذلك
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12/06/2021 21:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بعظة الأحد: اتصلنا بالسفير السعودي وأبلغناه استنكارنا من جراء تهريب مخدرات داخل إحدى المنتوجات الزراعية وهي ليست لبنانية وطلبنا إليه نقل الاستنكار إلى المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين
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