أخبار عاجلة

الحريري تريث عن الاعتذار بعد طلب بري ورؤساء الحكومات السابقون تمنوا على الحريري عدم الاعتذار والتمسك بصلاحياته كرئيس مكلف وابقوا مشاوراتهم مفتوحة (MTV)

Lebanon 24
12-06-2021 | 19:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تريث الحريري في الاعتذار
lebanon 24
12/06/2021 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من مصلحة الحريري الاعتذار حقا؟
lebanon 24
12/06/2021 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري إلى الاعتذار... فتسمية نواف سلام؟
lebanon 24
12/06/2021 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"مش ظابطة" بين الحريري وعون وباسيل.. فهل الحل بالاعتذار ام بالاستقالة؟
lebanon 24
12/06/2021 21:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:20 | 2021-06-12
13:58 | 2021-06-12
13:54 | 2021-06-12
13:25 | 2021-06-12
13:24 | 2021-06-12
13:16 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website