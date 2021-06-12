الحريري تريث عن الاعتذار بعد طلب بري ورؤساء الحكومات السابقون تمنوا على الحريري عدم الاعتذار والتمسك بصلاحياته كرئيس مكلف وابقوا مشاوراتهم مفتوحة (MTV)

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