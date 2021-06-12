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بطولة أوروبا.. الأطباء يجرون محاولات انعاش قلب للاعب الدنمارك اريكسون بعد وقوعه خلال المباراة أمام فنلندا

Lebanon 24
12-06-2021 | 19:58
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