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الإليزيه: ماكرون وبايدن اتفقا على أهمية التعاون حول الأمن والاقتصاد وإدارة الأزمات

Lebanon 24
12-06-2021 | 14:51
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