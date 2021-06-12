أخبار عاجلة

قوات سوريا الديمقراطية تنفي صلتها بالقصف على عفرين الذي أسقط 16 قتيلا

Lebanon 24
12-06-2021 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى مدنيين خلال إطلاق قوات سوريا الديمقراطية النار على مظاهرات في مدينة منج شمال شرق سوريا
lebanon 24
13/06/2021 11:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وفد أميركي رفيع المستوى زار شمال سوريا الأحد لعقد لقاءات مع مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية
lebanon 24
13/06/2021 11:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية تتفقان على هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في القامشلي شمالي سوريا
lebanon 24
13/06/2021 11:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"قوات سوريا الديمقراطية" تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في حل أزمة "مخيم الهول"
lebanon 24
13/06/2021 11:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:16 | 2021-06-13
04:16 | 2021-06-13
04:09 | 2021-06-13
04:01 | 2021-06-13
03:53 | 2021-06-13
03:41 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website