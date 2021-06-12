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حريق هائل في مخيم مادانبور للاجئين الروهينغا في دلهي يأتي على عدد كبير من الخيام

Lebanon 24
12-06-2021 | 16:25
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