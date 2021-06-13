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مسلحون يطلقون النار من اسلحة حربية على منازل في بلدة طفيل (لبنان 24)

Lebanon 24
13-06-2021 | 02:17
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