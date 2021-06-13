أبي رميا لـ"صوت كل لبنان": "العتب على الرئيس دياب قد المحبة" وادعوه من باب المسؤولية الوطنية ان يُفعِّل عمل الحكومة المستقيلة لفرملة الانهيار الشامل

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