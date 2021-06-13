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الراعي: نعيش سياسة الشعب المحروقة فالسياسيون يمارسون سياسة جهنمية بسوء التقدير وسوء الحوكمة عبر المحاصصة و تحقيق المكاسب والسير عكس اماني الشعب

Lebanon 24
13-06-2021 | 03:36
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