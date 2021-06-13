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الراعي للمسؤولين: لا يكفي أن تعترفوا بعجزكم وضعف صلاحياتكم لتبرروا المراوحة وتتركوا الازمات تتفاقم فيما يتسارع الانهيار

Lebanon 24
13-06-2021 | 03:37
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