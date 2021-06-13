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زياد حواط لـ"الجديد": ليس باسيل وحده من يعطّل تشكيل الحكومة ومن المؤكد اننا سنذهب إلى وضع أسوأ بحال اعتذر الحريري

Lebanon 24
13-06-2021 | 04:09
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