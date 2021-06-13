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النائب علي خريس: الرئيس بري طلب الانتظار قليلا، ولكن للصبر حدودا، وهناك أمور يجب أن تتكشف

Lebanon 24
13-06-2021 | 07:48
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