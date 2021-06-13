أخبار عاجلة

نقولا نحاس للـmtv: ما يحصل ليس دعماً إنّما أخذ أموال المودعين وإعطاؤها للتجار وبحسب معلوماتي الكابيتال كونترول "ماشي"

Lebanon 24
13-06-2021 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقولا_نحاس للـmtv: كلام صندوق النقد أكّد ضرورة إقرار الكابيتال كونترول وهذا القانون يفقد نصف فعاليته في حال عدم مواكبته بوجود حكومة وإصلاحات
lebanon 24
14/06/2021 01:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس للـmtv: لولا أموال المغتربين التي يتم إرسالها إلى أهلهم لكان الانفجار حصل منذ زمن ونحن نعيش من مدخراتنا وليس من انتاجنا وأؤكّد أنّ الصناعة اليوم في أحسن أيّامها
lebanon 24
14/06/2021 01:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا_نحاس للـmtv: نحن نشرّع من أجل حقوق الناس وحقوق المودعين أساس والمشكلة هي ضرورة الحفاظ على الودائع المتبقية
lebanon 24
14/06/2021 01:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس: الطريق أمام مشروع قانون "الكابيتال كونترول" أصبحت سالكة وقد بات ناضجاً وقد تم بحثه مع كل الأفرقاء المعنيين
lebanon 24
14/06/2021 01:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2021-06-13
18:18 | 2021-06-13
17:56 | 2021-06-13
17:30 | 2021-06-13
17:26 | 2021-06-13
17:16 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website