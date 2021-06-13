أخبار عاجلة

نقولا نحاس للـmtv: أنا مع أن يُفعّل #حسان_دياب حكومته من أجل اتخاذ قرارات تُساعد الناس فالدستور والقانون هما لخدمتهم وليس لخدمة مصالح خاصة

Lebanon 24
13-06-2021 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": ما يحصل هو قضية نهج قائم منذ 30 عاما تقريبا أدى الى هذا التدهور والانحلال والحكم ليس غاية أو وسيلة بل هو لخدمة الناس وليس لأهداف خاصة
lebanon 24
14/06/2021 01:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس للـmtv: هناك مصالح أعمق من تسمية وزيرين تؤخّر تشكيل الحكومة ونحن قادمون على انتخابات نيابية ورئاسية لذلك لن يُغيّر أحد موقعه والطائف جعل التعطيل جزءاً من الكيان
lebanon 24
14/06/2021 01:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس للـmtv: لولا أموال المغتربين التي يتم إرسالها إلى أهلهم لكان الانفجار حصل منذ زمن ونحن نعيش من مدخراتنا وليس من انتاجنا وأؤكّد أنّ الصناعة اليوم في أحسن أيّامها
lebanon 24
14/06/2021 01:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس للـmtv: الخيار الأصعب الذي يمكن اتخاذه هو رفع كامل للدعم لأنّه يؤدّي إلى انفجار يبدأ ولا أحد يعرف أين يمكن أن ينتهي
lebanon 24
14/06/2021 01:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2021-06-13
18:18 | 2021-06-13
17:56 | 2021-06-13
17:30 | 2021-06-13
17:26 | 2021-06-13
17:16 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website