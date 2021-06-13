نقولا نحاس للـmtv: لولا أموال المغتربين التي يتم إرسالها إلى أهلهم لكان الانفجار حصل منذ زمن ونحن نعيش من مدخراتنا وليس من انتاجنا وأؤكّد أنّ الصناعة اليوم في أحسن أيّامها

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