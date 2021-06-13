نقولا نحاس للـmtv: هناك مصالح أعمق من تسمية وزيرين تؤخّر تشكيل الحكومة ونحن قادمون على انتخابات نيابية ورئاسية لذلك لن يُغيّر أحد موقعه والطائف جعل التعطيل جزءاً من الكيان

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