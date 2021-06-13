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التحكم المروري: اصطدام حافلة ركاب بالرصيف تحت جسر الفيات باتجاه الكرنتينا _ الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بيروت الثالثة

Lebanon 24
13-06-2021 | 09:39
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