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أخبار عاجلة
سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير جنوبي السعودية دون أي إصابات
Lebanon 24
13-06-2021
|
12:53
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