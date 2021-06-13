أخبار عاجلة

سكاي نيوز: الخارجية الأميركية تدين الهجوم على مستشفى في عفرين بسوريا وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتخفيض للعنف في عموم سوريا

Lebanon 24
13-06-2021 | 14:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: هناك حاجة لخطوات إضافية لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف شامل لإطلاق النار
lebanon 24
14/06/2021 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: سنعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
14/06/2021 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: جهود المبعوث الأميركي إلى اليمن ستركز على تطبيق وقف لإطلاق النار وتوفير إجماع دولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب
lebanon 24
14/06/2021 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن سيقرر بحلول مساء اليوم مصير مسودة البيان الخاص بوقف إطلاق النار (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/06/2021 01:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2021-06-13
18:18 | 2021-06-13
17:56 | 2021-06-13
17:30 | 2021-06-13
17:26 | 2021-06-13
17:16 | 2021-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website