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بايدن ونفتالي يتفقان على التنسيق حول الملف النووي الإيراني والملفات الإقليمية

Lebanon 24
13-06-2021 | 16:23
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