25
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بايدن: على الصين السماح بدخول مختبراتها لنتأكد من عدم حدوث جائحة جديدة
Lebanon 24
13-06-2021
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بايدن يطالب الصين بـ "الشفافية".. ويعد بحوار "صريح" مع بوتين
Lebanon 24
بايدن يطالب الصين بـ "الشفافية".. ويعد بحوار "صريح" مع بوتين
14/06/2021 08:19:08
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: نحن بحاجة لدخول المختبر الصيني حتى لا نتفاجأ بفيروس جديد
Lebanon 24
بايدن: نحن بحاجة لدخول المختبر الصيني حتى لا نتفاجأ بفيروس جديد
14/06/2021 08:19:08
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة الـ7 تدعو لدراسة جديدة حول منشأ فيروس كورونا في الصين
Lebanon 24
مجموعة الـ7 تدعو لدراسة جديدة حول منشأ فيروس كورونا في الصين
14/06/2021 08:19:08
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين.. باحثون يكتشفون مجموعة من فيروسات كورونا الجديدة في الخفافيش
Lebanon 24
الصين.. باحثون يكتشفون مجموعة من فيروسات كورونا الجديدة في الخفافيش
14/06/2021 08:19:08
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبر هام بشأن البنزين والمحروقات
12:31 | 2021-06-13
13/06/2021 12:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فستانها الأحمر بزفاف جيسيكا عازار.. هجوم على أصالة من شقيقتها (صور)
Lebanon 24
بعد فستانها الأحمر بزفاف جيسيكا عازار.. هجوم على أصالة من شقيقتها (صور)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وقائع تكشف.. شرارة واحدة "خطيرة" تشعلُ الشارع في لبنان
Lebanon 24
وقائع تكشف.. شرارة واحدة "خطيرة" تشعلُ الشارع في لبنان
05:00 | 2021-06-13
13/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
Lebanon 24
باسيل معلقا على اشكال البترون: هون اهلي وبيتي وناسي وما رح غيًر
11:22 | 2021-06-13
13/06/2021 11:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار.. كم سجّل صباح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار.. كم سجّل صباح اليوم في السوق الموازية؟
02:47 | 2021-06-13
13/06/2021 02:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:22 | 2021-06-13
مجموعة الدول الـ 7 تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
19:51 | 2021-06-13
الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع يائير التزام واشنطن بأمن إسرائيل
19:50 | 2021-06-13
الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي تهديد إيران لاستقرار المنطقة
19:01 | 2021-06-13
البرازيل تفوز على فنزويلا 3-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا اميركا
18:57 | 2021-06-13
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يستبعد التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الإيرانية
18:41 | 2021-06-13
برّي لا يوافق الحريري على الاعتذار لأنه لا يشكّل الحل للأزمة بل يفاقمها ولا يصبّ في صالح تنفيذ المبادرة الفرنسية (اللواء)
فيديو
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
Lebanon 24
فيديو لثور يتجوّل في جدة ينتشر.. شاهدوا ماذا جرى (فيديو)
01:08 | 2021-06-14
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 سنة.. فنان شهير يوضح حقيقة ضربه لهيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
بعد 15 سنة.. فنان شهير يوضح حقيقة ضربه لهيفا وهبي (فيديو)
07:10 | 2021-06-13
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-06-13
14/06/2021 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact