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برّي لا يوافق الحريري على الاعتذار لأنه لا يشكّل الحل للأزمة بل يفاقمها ولا يصبّ في صالح تنفيذ المبادرة الفرنسية (اللواء)

Lebanon 24
13-06-2021 | 18:41
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