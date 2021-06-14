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التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة عند آخر نفق المطار الاول باتجاه خلدة بسبب تسرب مادة المازوت
Lebanon 24
14-06-2021
|
01:32
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