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فادي ابو شقرا لـ "صوت لبنان": اعتبارا من هذا الصباح سيبدأ توزيع البنزين على المحطات لكن الاكيد ان الازمة لن تحل كليّاً اليوم

Lebanon 24
14-06-2021 | 01:44
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