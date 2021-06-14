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البطريرك الراعي في افتتاح السينودس السنوي في بكركي: الإهمال الكامل من المسؤولين في الدولة أدّى ويؤدّي إلى تعطيل السلطة الإجرائيّة المتمثّلة بالحكومة

Lebanon 24
14-06-2021 | 02:14
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