الخارجية الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود وهي مستمرة في مناقشة النقاط المتبقية ونستبعد أن تكون هذه الجولة النهائية من مفاوضات فيينا ولا تأثير لانتخابات الرئاسة عليها

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