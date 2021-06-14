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الخارجية الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود وهي مستمرة في مناقشة النقاط المتبقية ونستبعد أن تكون هذه الجولة النهائية من مفاوضات فيينا ولا تأثير لانتخابات الرئاسة عليها

Lebanon 24
14-06-2021 | 02:49
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