أخبار عاجلة

شركة نووية فرنسية تعلن أنها تراقب "مشكلة أداء" في منشأة نووية صينية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-06-2021 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شركة نووية فرنسية تراقب "مشكلة أداء" في منشأة نووية صينية
lebanon 24
14/06/2021 14:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية تعلن وصول لقاحات "جونسون آند جونسون" وتؤكد أنها ستوزعها وفق المخطط (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/06/2021 14:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير إسرائيلية ترجح أن هجوما إلكترونيا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة نطنز النووية الإيرانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/06/2021 14:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مصادر فرنسية: فرنسا ستعلن اليوم تقليص عدد قواتها المشاركة في عمليات الساحل الإفريقي
lebanon 24
14/06/2021 14:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2021-06-14
07:10 | 2021-06-14
07:03 | 2021-06-14
06:44 | 2021-06-14
06:43 | 2021-06-14
06:35 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website