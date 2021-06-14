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زحمة سير خانقة يشهدها اوتوستراد القلمون عند نقطة الكونكس بإتجاه بيروت جراء تعرض سيارة لحادث انقلاب

Lebanon 24
14-06-2021 | 03:12
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