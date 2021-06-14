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أخبار عاجلة
أمين عام الناتو: سيتم في قمة بروكسل بحث تهديدات الصين العسكرية وسعيها للنفوذ عالميا
Lebanon 24
14-06-2021
|
03:22
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